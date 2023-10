Twitch s’inspire des réseaux sociaux et adopte les stories

Twitch s’ajoute à la liste des plateformes qui proposent désormais des stories. Tous les réseaux sociaux les proposent déjà, tout comme d’autres services.

« En intégrant des stories dans l’expérience de Twitch, nous vous avons permis de toucher plus facilement votre communauté directement sur Twitch », indique la plateforme sur son blog. « L’accès pour les streamers éligibles se fera progressivement d’ici la fin de la semaine et de manière continue au fur et à mesure que les streamers rempliront les conditions minimales d’éligibilité ».

Les stories sur Twitch, disponibles depuis l’application mobile, fonctionneront de la même manière que sur les autres réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent publier des photos, des messages texte ou des vidéos qui disparaîtront au bout de 48 heures. Les abonnés pourront voir les stories des créateurs qu’ils suivent dans un espace dédié en haut de l’application de Twitch. Pour l’instant, les stories ne sont disponibles que pour les affiliés et les partenaires qui ont diffusé un stream au cours des 30 derniers jours, mais Twitch a déclaré qu’il pourrait éventuellement étendre la fonctionnalité à d’autres utilisateurs au fil du temps.

Les créateurs pourront utiliser les emotes de leur chaîne et créer des arrière-plans, tout en ayant la possibilité de créer des stories à partir de clips ou de leur propre contenu personnalisé. Les utilisateurs ayant 30 abonnés ou plus (abonnements cadeaux inclus) auront également la possibilité de créer des stories réservées aux abonnés. Twitch proposera des analyses et les spectateurs recevront également des notifications lorsqu’un créateur qu’ils suivent publiera une nouvelle story.

« Les contenus créés et partagés sur les stories seront soumis aux mêmes règles communautaires que les autres contenus sur Twitch, et vous pourrez signaler celles qui violent ces règles directement dans l’application », indique la plateforme.