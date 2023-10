Tesla commercialise son Cyberquad en France… pour les enfants

« Faute de grives on mange des merles » dit l’adage. Et faute de Cybertruck, la France a donc droit au Cyberquad, qui comme son nom l’indique est un quad qui reprend le design anguleux ainsi que le code couleur du Cybertruck. La fabrication donne l’impression d’un engin tout à fait sérieux (châssis en acier, batterie lithium-ion d’une autonomie de 19km, suspensions arrière, barres Leds, finitions impeccables), mais l’engin est limité à 13 km/h (moteur 350 W) ce qui signifie que ce Cyberquad est uniquement destiné… aux enfants ! Voilà qui devrait en décevoir plus d’un…

Même si 13 km/h reste une vitesse très faible dans l’absolu, c’est amplement suffisant pour que la tranche d’âge visée se situe entre 8 et 12 ans. Le Cyberquad peut tout de même porter jusqu’à 68 kg maxi (c’est lourd pour un gamin de 12 ans), ce qui veut dire qu’un adulte assez svelte pourra toujours ‘y essayer sans risquer d’endommager l’appareil. Quant au tarif, c’est du Tesla, soit tout de même 19990 euros pour ce Cyberquad qui a tout du jouet de luxe pour bambins de la classe supérieure.