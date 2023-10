Trailer – La nouvelle série animée Scott Pilgrim se montre

La Comic-Con de New York est là, et c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir bien des classiques. On savait depuis quelques temps que le célèbre Scott Pilgrim allait avoir droit à sa nouvelle série en mode animé. Un nouveau trailer vient justement de tomber, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’animation, en plus de respecter les designs originaux, a l’air particulièrement dynamique et soignée. C’est Science Saru, le studio derrière Devilman Crybaby, qui est en charge du projet.

Mais plus que des images qui rendent un véritable hommage à l’oeuvre originale d’O’Malley, le trailer nous révèle le casting. Et c’est une véritable bombe qui est lâchée, puisqu’on apprend avec plaisir que le casting original du film est de retour, et quel casting ! Michael Cera, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Aubrey Plaza et tous les autres ayant contribué au succès de l’oeuvre seront à nouveau de la partie. Même si certains brillent plus en live action qu’en doublage, on ne peut que se réjouir. Presque 15 ans après la sortie du film, Scott Pilgrim Takes Off arrive sur Netflix le 17 novembre. Et on sera au rendez-vous.