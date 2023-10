Firefox teste la détection de faux avis sur les sites

Firefox teste actuellement une nouvelle fonction qui vient détecter les faux avis postés par les internautes sur les sites comme Amazon. C’est directement intégré dans le navigateur.

Les faux avis constituent un problème majeur pour les commerçants en ligne, qui ont dû prendre des mesures de plus en plus agressives pour empêcher les acteurs malveillants de les utiliser pour améliorer l’évaluation de leurs produits. Amazon a déjà supprimé des dizaines de milliers d’avis jugés frauduleux et a même engagé des poursuites judiciaires contre des individus qui coordonnaient de faux avis via des groupes Facebook. Il y a deux ans, l’autorité britannique de régulation antitrust a même ouvert une enquête officielle sur ce problème.

Des captures d’écran publiées par MSPowerUser montrent que l’outil est accessible via une icône de prix dans la barre URL de Firefox, qui fait apparaître une barre latérale avec des détails sur la page du produit actuellement ouverte. L’outil attribue une note aux avis sur le produit en fonction de leur fiabilité, propose une note ajustée sur cinq étoiles en supprimant les avis non fiables et met en évidence les points forts des avis existants.

Comment ça fonctionne ? Mozilla, qui développe Firefox, a racheté Fakespot, un outil qui vient justement détecter les faux avis sur Internet. Le groupe a donc intégré la technologie dans son navigateur. Le système s’appuie sur de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique (machine learning) pour détecter les modèles et les similitudes entre les avis afin de signaler ceux qui sont les plus susceptibles d’être trompeurs.

Le système est donc en test en ce moment avec Firefox, mais Mozilla ne dit pas encore quand ce sera disponible avec la version stable de son navigateur.