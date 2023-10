Redfall passe au 60 fps (entre autres…), mais ça ne change pas grand chose sur le fond

Pour un jeu au game design et à la réalisation aussi fracassée (il n’y a eu que Gollum pour faire pire cette année…), la mise à jour corrective d’Arkane Austin était juste le minimum qui pouvait et devait être fait. Le tristement célèbre Redfall, véritable furoncle dans une très belle année pour les Xbox Series et le Game Pass (Hi-Fi Rush, Starfield, Forza Motorsports, Age of Empire IV sur Series S/X, Quake remaster, Minecraft Legends) vient d’hériter d’une énorme mise à jour (16 Go tout de même)… essentiellement technique. Au menu, un mode performance pour les Xbox Series X/S (60 fps non stable malheureusement), un mode « stealth » (discrétion) pour éliminer « discrètement » les ennemis avec un pieu, des améliorations de rendu graphiques, quelques rééquilibrage, des nouveaux ennemis (pas beaucoup), une interface utilisateur plus claire et fonctionnelle, de très nombreuses évolutions concernant l’accessibilité et le handicap (ça c’est très bien), et bien sûr la correction d’une myriade de bugs.



Malheureusement, aucune amélioration concernant le manque de vie du lore, la narration visuelle, l’IA des ennemis (parmi la pire jamais vue dans un shooter) ou bien encore un nombre bien trop limité de créatures et boss à affronter. Ces changements nécessaires ne semblent pourtant pas impossibles à mettre en oeuvre pour un jeu avec un scope aussi restreint (pas vraiment les ambitions d’un Starfield). Redfall éviterait au moins l’infâmie en devenant un shooter coopératif arcade avec une boucle de gameplay satisfaisante, mais il est vrai que le jeu est sorti il y a 5 mois à peine, et qu’il faudra sans doute encore un peu de temps aux studios Arkane pour relever la tête.