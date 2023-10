Las Vegas Sphere : une prouesse technologique, un gouffre énergétique

On ne parle plus que d’elle. La Las Vegas Sphere, cette énorme boule de 111 mètres de haut et 157 mètres de large dont les parois intérieures et extérieures sont entièrement recouvertes d’un gigantesque écran LED, a réellement de quoi fasciner. Ses deux écrans LED aux dimensions pharaoniques sont tout simplement sans égal dans le monde, et le clinquant de ces images géantes semble finalement très adapté au style exubérant de Sin City. Le coût de cette construction hors norme avoisinerait les 2,3 milliards de dollars.

Un premier grand concert s’est tenu le 29 septembre dernier à l’intérieur de ce palais technologique de 18 000 places, le U2 UV Achtung Baby Live at Sphere, concert dont les coulisses ont été filmées par Apple pour le compte d’Apple Music. On notera avec un brin d’ironie que le groupe U2 ainsi qu’Apple affirment être particulièrement impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors même que la consommation énergétique de la Las Vegas Sphere est estimée à 95 779 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville moyenne de 20 000 personnes !



Sachant que l’électricité du bâtiment ne provient pas du nucléaire, l’empreinte carbone de cette extravagance technologique est donc une catastrophe totale. Les gérants de la Las Vegas Sphere promettent toutefois que 70% de la consommation électrique sera assurée un jour par le solaire… mais uniquement à l’horizon 2048. Autant ne rien annoncer…