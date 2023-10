Shell cible les jeunes et fait sa publicité via Fortnite, TikTok et Twitch

Shell, géant de l’optimisation fiscale et de la destruction d’éco-systèmes, vient de faire marche arrière et remet les énergies fossiles au centre de sa politique. Et pour s’assurer un véritable succès auprès des jeunes, l’entreprise a décidé de miser gros sur la com’ des influenceurs Twitch et TikTok. C’est sans même évoquer son événement sur Fortnite via la map Shell Ultimate Road Trips. Ce monde contient six grandes zones à explorer en voiture. Voiture que les joueurs devront remplir régulièrement à la station service Shell au milieu de la map, en utilisant le V-Power NiTRO+ pour passer les obstacles et autres épreuves.

Ainsi, différents grands noms dans le monde du stream ont été recrutés, avec un compteur de plus de 5.5 millions d’abonnés sur Twitch. De plus, ils ont partagé cette propagande chez 8.5 millions d’utilisateurs TikTok, et plus de 11 millions d’abonnés YouTube. Et devant toute cette publicité, la réaction des joueurs est très négative, à l’image des commentaires sous les vidéos YouTube. Une décision marketing qui peine à convaincre et qu’on ne comprend pas : il y a deux ans, une étude chez les 16-25 mettait en avant que 75% trouvent le futur terrifiant à cause du changement climatique. Quel meilleur moment pour leur vendre de l’essence premium ? Tous les modèles Instagram et promos IGN du monde ne semblent pas pouvoir les convaincre. Étrange…