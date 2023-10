Licenciements : des développeurs CD Projekt créent un syndicat

Après la vague de licenciements qui a frappé le studio polonais plus tôt cette année, des développeurs ont décidé de lancer leur propre syndicat : le PGWU (Polish Gamedev Workers Union). Ouvert aux développeurs de tous horizons en Pologne, il s’inscrit au sein de l’OZZ Inicjatywa Pracownicza, syndicat national. « Nous avons commencé à parler d’un syndicat après la vague de licenciements de 2023 », peut-on ainsi lire sur le site. CD Projekt Red avait alors licencié environ 100 personnes, soit 9% des effectifs totaux. « Cet événement a créé une grande quantité de stress et d’insécurité, affectant notre santé mentale et menant à la création de ce syndicat. »

Les employés espèrent ainsi obtenir « plus de sécurité, de transparence, une meilleure protection, et une voix plus forte en temps de crise ». Selon Game Industry Layoffs, plus de 6000 personnes ont été licenciées dans le monde du jeu vidéo en 2023. Certains apprécieront en tout cas l’ironie. La trilogie la plus connue du studio concerne un chasseur freelance qui négocie constamment pour obtenir la meilleure paie, tandis que leur jeu le plus récent tape fort sur le capitalisme poussé à son paroxysme. Voyons maintenant si ce syndicat apporte la force nécessaire aux travailleurs polonais de cette industrie.