Instagram teste les listes de diffusion multiples pour ses Stories

Difficile de passer à côté des stories, les vidéos au format court proposées par Instagram. Dans un futur proche, il sera probablement possible de publier ces stories en ciblant différentes listes d’utilisateurs ou d’amis. Adam Mosseri, tête d’Instagram, vient en effet de révéler les tests sur cette fonctionnalité lors d’un stream sur sa page. Si l’application permet d’ores et déjà de réserver certaines publications pour la catégorie des « Amis Proches », l’entreprise teste actuellement une fonctionnalité permettant de cibler d’autres groupes.

« Cela vous permet de partager des stories à des groupes plus réduits, et vous donne davantage le contrôle sur qui peut ou ne peut pas voir vos publications », a-t-il ainsi déclaré. Sur l’exemple montré, on peut en effet voir plusieurs groupes personnalisés en plus des amis proches. Compagnons de voyages, frères et soeurs, ou encore les foodies. Malgré l’enthousiasme affiché de Mosseri, la fonctionnalité est encore bloquée en phase de tests. De plus, pour l’heure, aucune date de sortie n’a encore été communiquée. Reste à voir maintenant si Instagram sera suffisamment satisfait par ces essais pour publier définitivement cette feature.