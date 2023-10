Enquête Twitter : Elon Musk attaqué en justice pour son refus de témoignage

Si Elon Musk et ses décisions sont une cible de choix pour tout Internet, la SEC (Securities and Exchange Commision) des USA l’a également dans le collimateur. L’organisme avait suivi de très près le rachat de Twitter, et attaque aujourd’hui Musk en justice. Ce dernier aurait en effet refusé de témoigner lors d’un entretien alors prévu. Lors du rachat, il avait dix jours de retard sur la date prévue par la loi sur la remise des documents nécessaire. Et ce retard lui aurait permis de gagner 156 millions de dollars.

C’est à ce sujet que la SEC souhaitait l’interroger dans le cadre de son enquête le mois dernier. Musk ne s’est pas présenté, et a refusé de répondre lorsque l’organisme a tenté de proposer une nouvelle date. Le tribunal fédéral de San Francisco a donc été saisi afin de forcer le milliardaire à venir témoigner. Un événement qui vient s’ajouter à l’historique tumultueuse entre la SEC et Musk. Lors de la dernière grosse affaire, il avait écopé d’une amende à 20 millions de dollars et avait dû abandonner sa place au CA de Tesla.