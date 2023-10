Nokia (HMD) fabriquera des smartphones en Europe

L’Europe continue sa stratégie de réindustrialisation dans le secteur de la tech, mais cette fois l’initiative ne vient pas d’en haut mais d’un seul pays, la Finlande. HMD Global, qui détient les droits de la marque Nokia dans le secteur des smartphones, vient en effet de déclarer qu’il allait produire des mobiles 5G sur le sol européen ! HMD estime même que ce choix lui permettra d’être « le plus grand fabricant européen de smartphones », ce qui n’est pas un si grand challenge sachant que tout ou presque est actuellement produit en Asie.

Le Nokia XR21 Limited Edition est le premier mobile de la marque à basculer sur une chaine de production européenne, dans le détail une ligne d’assemblage (à l’instar de ce que fait Foxconn en Chine). Cela signifie évidemment que la grande majorité des composants du XR21 restera produite en Chine (et dans quelques autres régions du monde), et que le tout sera assemblé sur cette ligne de production. Ceci étant précisé, le label « Made in X » (Chine, Europe, etc.) repose sur la localisation de l’usine d’assemblage : le Nokia XR21 Limited Edition porte donc bien la mention « Made in Europe ». En revanche, la portée de cette annonce reste encore symbolique puisque 50 Nokia XR21 en édition limités ont été assemblés et 30 seulement ont été effectivement mis en vente.

Nokia XR21 Limited Edition : un appareil moyen de gamme mais à la finition impeccable

Malgré tout, HMD Global va poursuivre ses efforts de relocalisation d’une partie de sa production. L’usine européenne du fabriquant se situe en Hongrie (sans doute pour une raison de coût du travail) et devrait donc assurer l’assemblage de futurs modèles. Dans l’immédiat, le Nokia XR21 Limited Edition a déjà été proposé à la vente au prix de 699 euros (en rupture vu les faibles quantités), et le Nokia XR21 European Edition sera bientôt disponible au prix plus doux de 649 euros.