Free annonce que la Freebox v9 remplacera la Freebox Delta

La Freebox v9 se précise un peu plus, avec Free qui fait savoir qu’elle succédera à la Freebox Delta. On sera donc une nouvelle fois sur une box haut de gamme, aussi bien au niveau des fonctionnalités qu’au niveau du prix.

C’est Xavier Niel qui a évoqué le sujet à Univers Freebox lors de la journée des communautés de Free. « La V9 remplacera une box en production actuellement », a-t-il déclaré. Il a également confirmé qu’il y aura bel et bien un nouveau player, à savoir un décodeur TV. « Comment être devant tout le monde » et « comment on se débrouille pour proposer une excellente connectivité et un maximum de contenus », s’est demandé le dirigeant. Il ne dit cependant rien sur les nouveautés à venir.

Pour ce qui est du prix, il faut s’attendre à la même chose que pour la Freebox Delta. Celle-ci est disponible pour 39,99€/mois la première année puis 49,99€/mois.

Xavier Niel précise que Free analyse pourquoi tel ou tel produit fonctionne bien auprès du public, alors que d’autres peuvent être un échec. C’est notamment le cas du Player Devialet à 480 euros qui a eu du mal à trouver son public au vu du tarif. « Nous cherchons à chaque fois à comprendre le succès et le désamour d’une box via la data engineering », a déclaré le responsable.

La Freebox v9 arrivera avant la fin de l’année, mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.