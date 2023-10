Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en octmbre 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Lupin : Partie 3 (Lupin : Part 3)

Date : 5/10

Synopsis : En cavale, Assane tente de protéger Claire et Raoul, qui sont suivis de près par la police et les médias. Mais il se heurte à de vieux ennemis, prêts à tout pour l’arrêter.

Everything now

Date : 5/10

Synopsis : Après avoir lutté des mois durant pour se libérer de ses troubles alimentaires, Mia, 16 ans, concocte une liste de choses à faire pour vivre sa vie d’ado sans plus perdre de temps.

Strong Girl Nam-soon

Date : 7/10

Synopsis : De retour en Corée en quête de sa famille biologique, une jeune femme dotée d’une force surhumaine se retrouve mêlée à une affaire de drogue qui va mettre ses pouvoirs à l’épreuve.

Un trésor de belle-mère (Stranded with my Mother-in-Law)

Date : 9/10

Synopsis : Pour gagner un prix qui pourrait changer leur vie, des couples s’envolent vers un paradis où ils doivent surmonter des épreuves… avec l’aide de leurs belles-mères.

AG3NDA : Saison 2 (DI4RIES : Season 2)

Date : 10/10

Synopsis : Une nouvelle année scolaire commence, et les amis se retrouvent en classe 3D. Vont-ils rester unis malgré les fluctuations des sentiments et des relations ?

Last One Standing: Season 2

Date : 10/10

Synopsis : Lumière, caméra, action ! Le concours d’humour à succès maquillé en drame scénarisé fait son retour. Mais qui remportera le titre dans cette nouvelle saison ?

Pacto de silencio (Pact of Silence)

Date : 11/10

Synopsis : Pour connaître la vérité sur sa naissance, une célèbre influenceuse animée par un violent désir de vengeance plonge tête baissée dans la vie de quatre femmes.

La Chute de la maison Usher (The Fall of the House of Usher)

Date : 12/10

Synopsis : Pour assurer la pérennité de leur fortune, un frère et une sœur impitoyables fondent une dynastie familiale que menacent les morts mystérieuses de leurs héritiers, un par un.

Mon petit côté vampire (I Woke Up A Vampire)

Date : 17/10

Synopsis : Le jour de son treizième anniversaire, Carmie apprend qu’elle est mi-humaine, mi-vampire… et réalise que des pouvoirs légendaires vont considérablement compliquer sa scolarité.

Kaala Paani : Les eaux sombres (Dark Water)

Date : 18/10

Synopsis : Lorsqu’une maladie mystérieuse s’abat sur les îles Andaman-et-Nicobar, une lutte désespérée pour survivre rivalise avec une course effrénée pour trouver un remède.

Bodies

Date : 19/10

Synopsis : Quatre enquêteurs. Quatre époques. Une victime. Afin de sauver l’avenir, il leur faudra d’abord élucider le meurtre qui a changé le cours de l’histoire.

Neon

Date : 19/10

Synopsis : Pour percer dans le monde du reggaeton, un jeune artiste et ses meilleurs amis s’installent à Miami, mais font face à des obstacles et à une dure réalité dans leur quête de succès.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Date : 19/10

Synopsis : Considéré comme un ennemi national, un supersoldat cyborg peine à trouver une cause qui vaille la peine d’être défendue dans une société dystopique aux apparences trompeuses.

Devine qui vient pour l’Aïd (Crashing Eid)

Date : 19/10

Synopsis : Lorsque le fiancé anglo-pakistanais de Razan s’incruste durant les célébrations de l’Aïd de sa famille saoudienne, elle tente de convaincre tout le monde qu’il est un bon parti.

Yaratilan : La créature (Creature)

Date : 20/10

Synopsis : À Istanbul durant l’ère ottomane, un élève utilise des méthodes expérimentales après une tragédie pour finir les travaux d’un savant intrépide, et provoque de graves conséquences.

Elite: Saison 7 (Elite: Season 7)

Date : 20/10

Synopsis : Omar est de retour. Iván a le cœur brisé. Isadora doit gérer sa redoutable famille. Les élèves de Las Encinas peuvent-ils imaginer se faire confiance ?

Surviving Paradise

Date : 20/10

Synopsis : Une nouvelle série de téléréalité addictive.

Big Mouth: Saison 7 (Big Mouth: Season 7)

Date : 20/10

Synopsis : Les ados de Big Mouth vont rentrer au lycée, et c’est déjà l’angoisse ! Nouveaux campus, nouveaux potes… Leur quotidien s’annonce encore plus épineux.

Doona !

Date : 20/10

Synopsis : Un étudiant affronte les défis de la vie et de l’université tout en tentant de gérer une situation délicate : sa coloc est une ravissante ex-idole de K-pop.

Les Débuts (Absolute Beginners)

Date : 25/10

Synopsis : Alors qu’ils passent l’été à la mer, un garçon et une fille ados amis depuis l’enfance rencontrent un jeune et bel athlète qu’ils décident d’enrôler dans leur court-métrage sensuel.

Tore

Date : 27/10

Synopsis : Après la mort accidentelle de l’être qui lui est le plus proche, un homme immature et désœuvré de 27 ans plonge à sa propre découverte dans un monde inconnu de sexe et de drogue.

FILMS

Keys to the Heart

Date : 4/10

Synopsis : Seul et vivant une période difficile, un boxeur a du mal à s’intégrer lorsqu’il emménage chez sa mère, qu’il connaît à peine, et son frère musicien autiste.

Khufiya : La taupe et l’espionne (Khufiya)

Date : 5/10

Synopsis : Après le meurtre d’une espionne infiltrée, une agente tenace poursuit sans relâche la taupe au sein de son unité d’espionnage pour venger la mort de sa collègue.

Invitation à un assassinat (A Deadly Invitation)

Date : 6/10

Synopsis : Férue d’intrigues criminelles, Agatha se retrouve aux premières loges quand sa sœur est assassinée. Démasquera-t-elle le coupable parmi les occupants de la villa ultra chic ?

Fair Play

Date : 6/10

Synopsis : Une promotion inattendue dans un fonds d’investissement pousse deux jeunes amoureux au bord de la rupture et menace de détruire bien plus que leurs récentes fiançailles.

Ballerina

Date : 6/10

Synopsis : Alors qu’elle pleure la disparition de sa meilleure amie qu’elle n’a pu protéger, une ancienne garde du corps décide d’accomplir sa dernière volonté : la venger.

Il était une star (Once Upon a Star)

Date : 11/10

Synopsis : En 1970, une équipe de projection se démène à travers toute la Thaïlande pour divertir un public enthousiasmé par le doublage en direct de grands classiques du cinéma local.

Ìjọ̀gbọ̀n (Ijogbon)

Date : 13/10

Synopsis : Dans un village rural du sud-ouest du Nigeria, quatre ados tombent sur un sac rempli de diamants bruts. Mais ce trésor suscite bientôt de nombreuses convoitises.

Séminaire (The Conference)

Date : 13/10

Synopsis : Au cours d’un séminaire a priori anodin, un groupe hétéroclite d’employés municipaux se trouve aux prises avec des querelles internes… et un tueur sanguinaire.

Crypto Boy

Date : 19/10

Synopsis : À la suite d’un conflit avec son père, un jeune homme se laisse séduire par la cryptomonnaie et les promesses de liberté financière faites par un jeune entrepreneur.

Flashback

Date : 20/10

Synopsis : Victime d’un cambrioleur, une prof de yoga en train de mourir voit sa vie défiler devant ses yeux et tente de remonter le temps pour sauver l’homme qu’elle aime.

Disco Inferno

Date : 20/10

Synopsis : Prêts à enflammer la piste de danse de la discothèque la plus en vogue de Los Angeles, deux amoureux attirent une force obscure qui veut s’en prendre à leur futur bébé.

Old Dads

Date : 20/10

Synopsis : Trois pères d’âge mûr se sentent déphasés face à des PDG de la génération Y et des directrices de maternelle intraitables. Une comédie réalisée, coécrite et interprétée par Bill Burr. Avec Bobby Cannavale et Bokeem Woodbine.

Un bébé chez les Kandasamys (Kandasamys: The Baby)

Date : 20/10

Synopsis : Les beaux-parents se rendent à l’île Maurice pour la naissance de leur petit-enfant, et sèment la pagaille. Un quatrième volet hilarant de la franchise Kandasamy.

Au plaisir de se faire trahir (Burning Betrayal)

Date : 25/10

Synopsis : Dans cette adaptation du roman de Sue Hecker, une comptable voit dans la trahison de son fiancé l’occasion d’un éveil sexuel, avec de sombres conséquences.

Les Ordres du mal (Sister Death)

Date : 27/10

Synopsis : Après une enfance marquée par un miracle, Narcisa entre dans les ordres et enseigne à de jeunes filles dans un ancien couvent hanté par une présence inquiétante.

Marchands de douleur (Pain Hustlers)

Date : 27/10

Synopsis : Une carrière dans la vente de produits pharmaceutiques résoudrait les soucis financiers de sa famille. Mais quel sera le prix du rêve américain ? Avec Emily Blunt et Chris Evans.

DOCUMENTAIRES

SPORT

La Course aux sommets (Race to the Summit)

Date : 4/10

Synopsis : Les alpinistes Ueli Steck et Dani Arnold se lancent dans un dangereux duel en tentant d’établir des records de vitesse sur les grandes faces nord des Alpes suisses.

Beckham

Date : 4/10

Synopsis : S’appuyant sur des images inédites, cette série documentaire revient sur l’ascension fulgurante de David Beckham, de ses débuts modestes à son statut d’icône du football.

SCIENCES & NATURE

La Vie sur notre planète (Life on Our Planet)

Date : 25/10

Synopsis : Cette série de Steven Spielberg et de l’équipe de « Notre planète » raconte l’incroyable histoire de la vie sur Terre depuis quatre milliards d’années.

CULTURE & SOCIÉTÉ

Big Vape : La chute de Juul, géant de l’e-cigarette (Big Vape: The Rise and Fall of Juul)

Date : 11/10

Synopsis : Dans cette série documentaire, une petite start-up fabriquant des vapoteuses devient une société multimilliardaire… qui partira en fumée à cause d’une épidémie.

Camp Courage

Date : 15/10

Synopsis : Dans ce documentaire, une jeune fille déplacée par la guerre en Ukraine part avec sa grand-mère pour un camp d’été dans les Alpes, testant ainsi les limites de sa bravoure.

Yellow Door : Laboratoire underground du cinéma coréen (Yellow Door: ’90s Lo-fi Film Club)

Date : 27/10

Synopsis : Ce documentaire intimiste tourné en Corée du Sud explore une époque révolue marquée par une passion pour le cinéma et l’émergence de jeunes cinéphiles dont Bong Joon-ho.

ONEFOUR : Le groupe australien qui dérange (ONEFOUR: Against All Odds)

Date : Prochainement

Synopsis : Ce documentaire retrace l’ascension fulgurante du premier groupe australien de drill, malgré les efforts acharnés de la police pour l’empêcher de se produire.

CRIMES

Le Diable pour alibi (The Devil on Trial)

Date : 17/10

Synopsis : La seule et unique fois que la « possession démoniaque » a été invoquée dans un procès pour meurtre aux États-Unis, par la défense d’un jeune garçon dit possédé et exorcisé.

Vjeran Tomic : L’homme-araignée de Paris (Vjeran Tomic: The Spider-Man of Paris)

Date : 20/10

Synopsis : Le plus grand vol de tableaux de l’histoire de France, réalisé en 2010 au Musée d’Art Moderne de Paris, raconté par le voleur lui-même.

Get Gotti : Le parrain doit tomber (Get Gotti)

Date : 24/10

Synopsis : En donnant la parole aux deux parties, ce documentaire des réalisateurs de « Fear City » décrit le combat du FBI pour faire tomber le célèbre parrain de la mafia, John Gotti.

ANIMES

Good night world

Date : 12/10

Synopsis : Malheureux, les quatre membres d’une famille dysfonctionnelle se réfugient dans un jeu de réalité virtuelle immersif et y forment sans le savoir une famille heureuse.

PLUTO

Date : 26/10

Synopsis : Quand les sept robots les plus évolués et leurs alliés humains sont assassinés les uns après les autres, l’inspecteur Gesicht ne tarde pas à réaliser qu’il est lui aussi en danger.

POUR LES ENFANTS

Oggy Oggy: Saison 3 (Oggy Oggy: Season 3)

Date : 16/10

Synopsis : Oggy Oggy est un gentil chaton curieux qui veut apporter de la joie à tous ses amis et voisins. Mais il lui arrive parfois de faire des bêtises… Miaou !

Princess Power: Saison 2 (Princess Power: Season 2)

Date : 23/10

Synopsis : Lorsque les fruiyaumes rencontrent des problèmes, ces amies se serrent les coudes pour les résoudre, car l’union fait la force et quatre princesses valent mieux qu’une !