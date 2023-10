Meta Quest 3 : les avatars de Meta auront bientôt des jambes (oui mais…)

Les Avatars du Meta Quest vont enfin quitter leur aspect d’homme-tronc et se doter de jambes ! Meta en a fait l’annonce – passée assez inaperçue – lors de sa conférence Meta Connect, une annonce qui cache d’ailleurs une petite déception. En effet, les mouvements des jambes de l’utilisateur ne seront pas réellement détectés par le casque : le logiciel du Meta Quest, boosté ici par de l’IA (on en fait à toutes les sauces), va déduire de la position des jambes en fonction de position et des attitudes des membres du haut du corps, qui eux sont bien détectés par le casque. Cela signifie que si l’utilisateur s’assoit sur un siège avec le Meta Quest 3 sur la tête, les jambes de son avatar seront bien positionnées en position assise, mais que si le même utilisateur croise ses jambes, ce mouvement ne sera pas capté et donc reproduit par l’avatar.

Les jambes des avatars avaient été annoncés une première fois lors du Mata Connect 2022, mais cette fois, la mise à jour serait imminente (d’ici la fin de l’année probablement). A noter que les avatars du Quest sont déjà dotés de jambes dans le Quest Home, mais pas dans les jeux ou dans Horizon Worlds (le métavers de Meta). Le Meta Quest 3 sera disponible à la vente le 10 octobre prochain.