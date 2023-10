La date de sortie pour Android 14 se dévoile et c’est imminent

Ça se précise un peu plus en ce qui concerne la date de sortie pour la version finale d’Android 14. Si l’on en croit les dires de l’opérateur canadien Telus, la disponibilité se fera le 4 octobre 2023.

C’est sur son site que Telus a listé les différents Pixel de Google en évoquant la date du 4 octobre pour la sortie d’Android 14. Il se trouve que l’opérateur a depuis retiré l’information sachant qu’elle a été reprise par quelques sites. Il est fort possible qu’il se soit fait taper sur les doigts par Google, sachant que le groupe n’a pas encore communiqué officiellement la date de sortie.

Le choix du 4 octobre est intéressant sachant que Google tiendra justement une conférence à cette date. Ce sera notamment l’occasion de découvrir les Pixel 8 et 8 Pro. Le groupe devrait donc aussi en profiter pour proposer son nouveau système d’exploitation mobile aux utilisateurs. Ce sera disponible sur les Pixel 4a, 4a (5G), 5, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a et naturellement les Pixel 8 et 8 Pro.

Google a déjà choisi de proposer un nouveau système d’exploitation le même jour qu’une conférence. La dernière fois que cela est arrivé était en 2021 avec les Pixel 6 et Android 12. L’histoire se répéterait donc en 2023 avec Android 14 et l’annonce des Pixel 8.

Il est bon de noter que les Pixel de Google sont toujours les premiers à avoir le droit aux nouvelles versions d’Android. Les smartphones de Samsung et d’autres constructeurs auront le droit plus tard à Android 14.