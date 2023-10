LG abandonne l’ATSC 3.0 pour ses télévisions

D’après un rapport au FCC, LG affirme en avoir terminé avec le standard ATSC 3.0 sur ses téléviseurs, et finira le support l’année prochaine. L’entreprise avance « un paysage des brevets difficile et incertain » pour justifier son choix. Ce standard, aussi appelé Nextgen TV, se présente comme le prochain format de diffusion majeur, apportant notamment la TV 4K, mais aussi d’autres formats vidéo ou audio avancés comme le HDR et le Dolby Atmos. Des apps interactives seraient également de la partie. Et tout ceci, gratuitement.

Mais malgré toutes ces belles promesses, l’ATSC 3.0 se déploie lentement. Aux US, des grosses marques « budget » comme Vizio ou ATL ont choisi de ne pas l’employer. De plus, les diffusions ne couvrent même pas l’intégralité du pays. La décision de LG intervient après une défaite lors d’un procès l’opposant à une entreprise détenant plusieurs brevets sur le standard. La firme a même demandé à la FCC de s’attarder sur le cas d’entreprises de ce genre, détenant tous les brevets mais refusant de proposer des termes « raisonnables et non discriminatoires » pour les mettre à disposition.