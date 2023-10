Libérez l’astéroide : les volcans ont tué les dinosaures

Les dinosaures fascinent depuis bien longtemps petits et grands, tant par leurs caractéristiques fantastiques que par leur mystérieuse disparition. Et si la théorie dominante depuis des décennies avance un astéroïde mortel, une nouvelle étude pointe plutôt un autre coupable : les volcans. Une équipe de chercheurs vient ainsi d’appliquer une nouvelle méthode pour ses études. Elle passe par des calculs poussés par ordinateur plutôt que par les systèmes de déduction plus « traditionnels ». Les chercheurs passent en effet par un modèle statistique, la méthode Monte Carlo par chaînes de Markov.

Cette approche considère de façon systémique la probabilité des différents scénarios ayant pu mener aux émissions de gaz mortels dont les traces sont présentes dans des sédiments extraits des profondeurs des océans. Grâce à 128 processeurs différents pour traiter différents scénarios en parallèle, l’équipe a pu accomplir le travail d’une année en quelques jours. Ces travaux se basent sur trois des sédiments, chacun vieux de 67 à 65 millions d’années. On y retrouve des foraminifères, microorganismes marins à coquille carbonée contenant différents isotopes de carbone et d’oxygène. Ces coquilles et leur composition chimique sont un indicateur fort du contenu chimique de l’océan à cette époque. Ils permettent par conséquent de faire des déductions quant aux températures et créatures de l’époque.

L’éruption des Trapps du Deccan et les gaz alors émis auraient mis fin au Crétacée. Les traces retrouvées dans les coquilles laissent cependant croire que son impact n’a pas eu de conséquence long-terme sur le cycle carbone de la planète. Il n’aurait donc pas mené directement aux émissions massives de gaz mortel. Il aurait cependant eu des effets néfastes sur la vie. Les nuages massifs propulsés par l’impact auraient en effet très bien pu réduire de 20% la lumière du soleil, causant ainsi une période glaciaire mortelle pour les plantes et écosystèmes.