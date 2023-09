Pokémon – Van Gogh : La collaboration tourne au désastre

The Pokemon Company avait annoncé cette semaine une collaboration avec le Van Gogh Museum d’Amsterdam. Le musée, pour ses 50 ans, a en effet travaillé avec l’entreprise pour un événement supposé introduire le travail incroyable du peintre aux enfants, notamment l’influence profonde du Japon sur son art. Et en récompense, les participants pouvaient repartir avec une carte en édition limitée de Pikachu, avec une illustration dans le style de l’artiste, en référence à une de ses plus célèbres toiles. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu, et l’organisation quelque peu naïve a été rapidement dépassée par les événements.

En effet, on a pu voir sur des vidéos TikTok des hordes et des hordes de scalpers se précipiter sur les goodies exclusifs pour dévaliser les stocks. Stocks qui se sont retrouvés en ligne peu après pour des prix exorbitants. De même, la boutique en ligne préparée pour l’occasion n’avait plus de stock quelques heures à peine après son lancement. The Pokemon Company a reconnu qu’il s’agit « d’une déception pour beaucoup ». La firme n’a cependant pas encore annoncé officiellement de nouveaux produits de la gamme. Cependant, un reprint de la carte « Pikachu With Grey Felt Hat » est probablement en route.