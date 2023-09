Le Royaume-Uni se prépare à recevoir le laser le plus puissant du monde

« Un million de milliard de milliard de fois plus lumineux que le jour le plus lumineux dans le Sahara ». C’est ainsi que les développeurs et concepteurs du laser le plus puissant du monde le décrivent. D’ici six ans, les ingénieurs du CLF (Central Laser Facility) devraient avoir terminé le travail sur ce projet à South Oxfordshire, au Royaume-Uni. C’est l’UKRI (Recherche et Innovation Royaume Uni) qui s’occupe de financer le projet à 85 millions de livres. Le CLF a d’ores et déjà réussi à mettre au point le Vulcan, une gamme de lasers permettant d’étudier le plasma et le comportement des particules.

Ce nouveau projet, le Vulcan 20-20, devrait ainsi se montrer 100 fois plus lumineux que ce précédent modèle, avec une énergie en sortie à 20 petawatts, et des rayons haute-énergie à 20 kilojoules. Il devrait ainsi permettre à différents domaines de la recherche de progresser. On parle par exemple de l’astrophysique et des supernovas, ou encore de l’énergie verte grâce à la fusion laser. Parmi les expériences prévues, on retrouve par exemple l’utilisation de champs électromagnétiques pour créer des « paires anti-matière », ou encore le test d’une nouvelle méthode d’accélération des particules pour le traitement du cancer par radiothérapie.