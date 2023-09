Le remake de Star Wars : KOTOR aurait été annulé par Sony (qui fait le ménage…)

Ce n’est un secret pour personne (en tout cas pas pour ceux qui s’intéressent au JV) : le développement du remake de Star Wars : KOTOR (Knights of the Old Republic) n’était pas un long fleuve tranquille. Il semblerait désormais que l’on soit passé du fleuve agité à l’océan en pleine tempête : Sony a en effet retiré toutes les traces du jeu sur la toile et sur les réseaux sociaux. Même la bande-annonce de KOTOR a été effacée, comme si l’annonce du jeu n’avait en fait jamais eu lieu !

Annoncé lors du PlayStation Showcase de 2021, le remake de Star Wars : KOTOR promettait alors d’être l’une des grosses cartouches de Sony pour la PlayStation 5. Les mois passant, les bruits de couloir ont commencé à s’accumuler, et tous indiquaient de gros, très gros soucis de développement. Il est vrai que le transfert du projet des mains d’Aspyr à celles de Saber Interactive n’a pas arrangé les choses, sachant qu’Embracer, la maison mère de Saber, a commencé à opérer des coupes sombres dans le personnel de ses nombreux studios. Il semble bien désormais que l’on en soit arrivé au point de non retour, et que Sony ait pris la décision d’annuler tout simplement le jeu en douce…