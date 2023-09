Wish, le nouveau Disney mélangeant animations 2D et 3D, a le droit à une nouvelle bande-annonce

Disney propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Wish, Asha et la bonne étoile, son nouveau film d’animation qui sortira le 29 novembre prochain au cinéma. Le premier trailer avait été diffusé au printemps.

Wish, Asha et la bonne étoile emmènera les spectateurs jusqu’à Rosas, un royaume situé au large de la péninsule ibérique. Le film a pour principaux personnages Asha, une jeune fille de 17 ans idéaliste et vive d’esprit ; Magnifico, le charismatique souverain du royaume ; Valentino, la chèvre préférée d’Asha et enfin Star, une boule céleste d’énergie infinie.

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif, vit à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le Roi Magnifico et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut réellement produire des miracles.

Ce nouveau film de Disney change des autres, notamment avec des animations mélangeant 2D et 3D. Ce n’est pas tout à faire comme Spider-Man : Across the Spide-Verse, mais on sent que Disney veut proposer du contenu différent pour tenter de se renouveler. C’est effectivement une critique qui revient souvent, à savoir que les récents films d’animation du groupe de Mickey se ressemblent beaucoup.