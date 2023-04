Wish : la bande-annonce du nouveau Disney mélange animations 2D et 3D

Disney propose aujourd’hui la bande-annonce de son nouveau film d’animation Wish. Il change des long-métrages précédents puisque l’on retrouve un mélange d’animations 2D et 3D.

Wish est réalisé dans un nouveau style d’animation qui mêle des éléments d’aquarelle à l’animation 3D, un hybride que le studio recherche depuis des années. Raiponce était censé être réalisé dans un style plus pictural, mais seul le court métrage Paperman a réussi à le reproduire. À en juger par la première bande-annonce, Wish tient enfin cette promesse avec ses arrière-plans peints.

Il n’y a pas encore la bande-annonce en VF ni le casting vocal français. Il faut pour l’instant se contenter du trailer en anglais. Ariana DeBose fait la voix d’Asha, le personnage principal. Asha est présentée comme une jeune femme à l’esprit vif qui s’associe à l’étoile magique des souhaits. Chris Pine est également de la partie dans le rôle du roi Magnifico, le chef charismatique du royaume de Rosas — qui semble être le méchant du film. Alan Tudyk incarne Valentino, la chèvre d’Asha, mais contrairement aux autres rôles d’animaux compagnons de Disney, comme Hei-Hei de Vaiana : La Légende du bout du monde et Tuk Tuk de Raya et le dernier dragon, la bande-annonce révèle que le personnage parle vraiment.

Voici le synopsis du film :

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à osas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles…

Wish sortira au cinéma le 22 novembre 2023.