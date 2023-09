The Talos Principle 2 : la suite du puzzle game culte prend date sur consoles new gen et PC

Comme annoncé, The Talos Principle 2 verra le jour en 2023, contribuant ainsi à améliorer les résultats de Devolver Digital après un premier semestre en demi-teinte. Le jeu de réflexion développé par Croteam sera disponible le 2 novembre sur PS5, Xbox Series, et PC au prix de 28,99 euros.

The Talos Principle 2 devrait dépasser de manière significative le premier opus, qui avait déjà été accueilli comme une superbe surprise dans le monde des jeux vidéo très « cortiqués ». Ce nouvel épisode adopte une structure en monde ouvert et présente des qualités artistiques toujorus aussi remarquables. L’écriture du jeu bénéficiera des talents de Tom Jubert (Subnautica, FTL) et de Jonas Kyratzes (The Eternal Cylinder, Clash : Artifacts of Chaos), qui étaient déjà les deux artisans du premier opus.

De nouvelles mécaniques de gameplay seront aussi proposées, telles que le transfert d’esprit ou la manipulation de la gravité. L’histoire se déroule dans un futur lointain où les êtres humains ne sont plus qu’un vague souvenir, et où ce qu’il reste d’humanité persiste dans l’intelligence artificielle de certains robots humanoïdes. Ces robots errent sans but dans les vestiges de la civilisation humaine, confrontés à une structure gigantesque d’attraction magnétique qui soulève des questions existentielles sur la nature de l’univers, la confrontation entre la foi et la raison, ainsi que la crainte de répéter les erreurs passées de l’humanité.