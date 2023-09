Google offrira une Pixel Watch 2 pour chaque précommande de Pixel 8 Pro

C’est la journée des fuites pour Google. La leaker Kamila Wojciechowska a déniché une belle prise, soit une plaquette commerciale de Google indiquant clairement qu’une Pixel Watch 2 sera offerte à tous ceux qui précommanderont un Pixel 8 Pro. Les rumeurs faisant état d’un prix de 350 dollars pour la Pixel Watch 2, ce serait donc une sacré remise !

oh and also this is happening pic.twitter.com/oZqTn2Wbtx — kamila 🌸 (@Za_Raczke) September 25, 2023

Le site 91mobiles confirme aussi nombre de rumeurs précédentes sur la Pixel Watch 2 et publie une video commerciale officielle de la smartwatch, plus d’une semaine avant la keynote de Google. La toquante de Google devrait disposer d’un nouveau capteur de fréquence cardiaque (il s’agirait du capteur de fréquence cardiaque multi-trajets de Fitbit), de nouvelles fonctionnalités de santé (notamment le système de gestion du stress de Fitbit), d’un capteur de température temporelle, ainsi qu’une fonctionnalité de remise en forme baptisée Pace Training. Une fonction de signal d’urgence (Emergency SOS) permettra aussi de partager sa localisation à plusieurs contacts en même temps en cas de gros pépin. Enfin, l’autonomie de la Pixel Watch 2 serait de 24 heures avec l’écran en mode Always On. La montre se rechargerait complètement en 75 minutes.

Enfin, la Pixel Watch 2 sera disponible en quatre combinaisons de couleurs soit Argent poli/Bay, Noir mat/Obsidienne, Champagne Or/Noisette et Argent poli/Porcelaine. De nouveaux bracelets Metal Slim et Active Sport sont également prévus. La pixel Watch 2 et la nouvelle de Pixel 8 sera présentée officiellement le 4 octobre prochain.