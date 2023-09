Un nouveau trailer pour les 60 ans de Dr Who, avec Neil Patrick Harris

Doctor Who, la célèbre série britannique de science-fiction, fête cette année son 60ème anniversaire. Et si l’épisode spécial 50 ans avait déjà mis le paquet, avec la rencontre de trois docteurs différents incarnés par Matt Smith, David Tennant, et la première (et dernière) apparition de John Hurt dans ce rôle, ainsi qu’un petit teaser de Capaldi en 12ème Docteur, on nous annonce du lourd pour ce nouvel événement. On savait d’ores et déjà que Tennant incarnerait le 14ème Docteur, faisant le lien entre Jodie Whittaker et Ncuti Gatwa.

Notons également que ce sera le retour de Catherine Tate dans le rôle de Donna, compagne très pragmatique et directe du Docteur, ainsi que de Jemma Redgrave en Kate Lethbridge-Stewart. Mais on remarque également dans le trailer l’arrivée de Neil Patrick-Harris, qui joue le rôle du Toymaker, un méchant aperçu dans les aventures du Seigneur du Temps dans les années 60. Et d’après Russel T Davies, le showrunner, « nous nous dirigeons vers un novembre plein de surprises Dr Who, pour les fans comme pour les nouveaux. » Et nous sommes en effet bien curieux de voir ce que tout ceci va donner.