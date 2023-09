La NFL et Amazon misent sur l’IA pour améliorer leurs statistiques

Alors que l’IA se fraie petit à petit un chemin dans tous les domaines et toutes les disciplines, les sports ne vont certainement pas passer à côté. C’est par exemple le cas de la National Football League des Etats-Unis. Toujours en quête de plus de statistiques et de données, l’organisation a décidé de démarrer un partenariat avec Amazon Web Services pour lancer Next Gen Stats. Ce projet mise gros sur des algorithmes boostés à l’IA, couplés à de nouveaux outils de récupération de données à grande échelle.

Avec ces nouveautés, la NFL espère pouvoir tirer des datas permettant de trouver des patterns et autres informations aussi précises que possibles sur les performances des joueurs. Concrètement, ce système pourrait par exemple quantifier la « pression » en jeu, détecter les meilleurs match-ups entre les coureurs et les bloqueurs, ou encore aider les coachs et chasseurs de têtes lors des sélections. Le découpage en séquences nettes fait sans doute de ce sport l’une des meilleures cibles pour ce genre d’outils. La NFL l’a bien compris et n’a pas peur de mettre un billet, puisque les stades sont directement équipés en hardware. On y trouve en effet entre 20 et 30 récepteurs à bande large. De plus, les équipements des joueurs et les balles contiennent des tags RFID. Reste à voir maintenant si l’organisme va réussir à capitaliser sur toutes ces données.