Le James Webb Telescope a trouvé du carbone sur Europa

La recherche de vie dans l’univers occupe une place des plus importantes dans notre culture. Si les aliens sont une source intarissable pour nos histoires de science fiction à travers tous les médias, la découverte de la vie sous toutes ses formes ailleurs que sur Terre pourrait représenter une avancée majeure pour la recherche. Le James Webb Telescope vient de découvrir que les océans d’Europa, lune de Jupiter, contiennent du carbone, élément nécessaire à toute la vie que nous connaissons sur Terre. De quoi rendre particulièrement enthousiaste le monde de l’astrobiologie.

C’est le Near-Infrared Spectrograph de l’appareil qui a détecté du dioxyde de carbone dans la Tara Regio de la lune. L’endroit est particulièrement intéressant pour les chercheurs. En effet, la surface glacée est brisée, laissant remonter à la surface l’océan et les différentes substances qu’il contient. L’équipe en charge du projet Webb a tiré deux conclusions de cette découverte, dans deux publications différentes. La première évoque la possible composition de l’océan souterrain. La deuxième s’attarde sur la source du carbone, et avance que c’est bel et bien la cassure dans la surface qui a permis l’apparition du dioxyde de carbone.