TikTok teste l’intégration de la recherche de Google

TikTok réfléchit régulièrement à de nouvelles fonctionnalités, ce qui implique de multiples tests avec certains utilisateurs. Le dernier en date consiste à faire une recherche sur Google.

Radu Oncescu a publié sur X (Twitter) une capture d’écran montrant que TikTok renvoie les utilisateurs vers le moteur de recherche de Google pour obtenir davantage de résultats lors de la recherche d’un sujet. Le lien vers Google apparaît sous la forme d’une carte entre les vidéos sur TikTok, et lorsque vous appuyez dessus, une fenêtre contextuelle indique que TikTok « n’approuve pas les résultats de recherche de Google et n’en assume pas la responsabilité ».

#TikTokSearch now displaying external links to Google Search. @MattNavarra pic.twitter.com/cAxNufLA3p

Here’s the message TikTok shows up when I pressed the “Info” button. pic.twitter.com/LAJl0k5CoR

