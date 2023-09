Le studio Ghibli se fait racheter par Nippon TV

Le studio Ghibli, à qui l’on doit nombre de chef d’oeuvres du film d’animation, vient de se faire racheter… et c’est plutôt une bonne nouvelle. L’Associated Press nous apprend en effet que l’acquéreur n’est autre que Nippon TV, qui collabore déjà avec Ghibli depuis de nombreuses années, depuis en fait la sortie du long métrage Kiki la petite sorcière en 1989. Nippon TV détient aussi 42,3% des actions de Ghibli en bourse, et il n’est pas rare que le plus gros actionnaire d’une société finisse par tirer les manettes de la direction.

Surtout, Ghibli et Nippon TV confirment que ce rachat a pour objectif de renforcer l’indépendance créative du studio. Dit autrement, Ghibli s’est mis en position financière d’éviter un dérapage à la Disney, les actionnaires de la firme aux grandes oreilles étant uniquement orientés vers la recherche des profits maximums sans aucune considération pour les desideratas artistiques des studios.

Du reste, le génial Hayao Miyazaki n’est plus tout jeune (euphémisme) et ce dernier a sans doute fait en sorte d’assurer les arrières du studio. Cela signifie aussi que Goro Miyazaki, le fils du fondateur qui était un temps pressenti pour la succession à la tête du studio, a finalement été écarté (ou s’est lui-même écarté) de ces responsabilités.

Pour rappel, Le Garçon et le Héron, le dernier film en date d’Hayao Miyazaki sortira en salles le 1er novembre prochain