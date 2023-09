À l’instar d’Amazon Music et de Spotify, Deezer annonce une hausse de prix pour ses abonnements qui permettent d’écouter de la musique en streaming. C’est une réalité à partir d’aujourd’hui.

L’abonnement Deezer Premium pour une personne coûte désormais 11,99€/mois au lieu de 10,99€/mois jusqu’à présent. Le service de streaming propose d’abord deux mois offerts avant d’activer la facturation. À noter que l’offre annuelle passe de 98,90€ à 107,99€.

Vient ensuite l’offre famille qui concerne six personnes et qui coûte désormais 19,99€/mois au lieu de 17,99€/mois auparavant. Là encore, les deux premiers mois sont offerts. Le prix à l’année est maintenant de 218,99€ contre 196,99€ jusqu’à présent.

Une seule offre ne bouge pas, c’est celle pour les étudiants. Le prix est toujours de 5,99€/mois après deux mois offerts.

Pourquoi ces hausses de prix ? Voici ce qu’indique Deezer dans un communiqué :

Depuis sa création il y a plus de 15 ans, Deezer s’est toujours engagé à mieux valoriser la musique créée par les artistes. Dans la continuité de cet engagement, et afin de poursuivre son investissement continu dans l’innovation destinée à soutenir pleinement les artistes et à améliorer l’expérience des fans, Deezer a décidé d’ajuster ses prix.

Le changement de tarif est en place à partir d’aujourd’hui et concerne la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas. Pour ceux qui ont déjà un abonnement, le changement de tarification prendra effet au plus tôt lors de la première période de facturation suivant le 24 octobre 2023.