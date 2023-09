Marché automobile en Europe : 1 véhicule sur 5 est désormais 100% électrique

En août 2023, le marché automobile de l’Union européenne a enregistré une croissance impressionnante de 21%, marquant le treizième mois consécutif de croissance. Ce chiffre s’établit à 787 626 nouvelles immatriculations, alors que le mois d’août est traditionnellement un mois plus calme pour les ventes automobiles. Les trois plus grands marchés, à savoir l’Allemagne, la France et l’Italie, ont tous enregistré des gains à deux chiffres : +37,3%, +24,3% et +11,9% respectivement. Bien que la croissance cumulée de janvier à août 2023 soit de 17,9%, représentant 7,1 millions d’unités vendues, le marché reste en deçà des niveaux d’avant la pandémie.

immatriculations sur les 12 derniers Vs. 12 derniers mois précédents

La percée électrique

Le développement le plus frappant réside dans l’essor des voitures électriques. Pour la première fois, la part de marché des voitures électriques a dépassé les 20%, en hausse par rapport à 11,6% l’année dernière. Les immatriculations ont bondi de 118,1%, représentant 165 165 unités. L’Allemagne a été le marché le plus dynamique avec une croissance de 170,7%. Ces chiffres montrent clairement que les voitures électriques ont détrôné le diesel et sont devenues le troisième choix le plus populaire auprès des consommateurs.

Les hybrides et les hybrides rechargeables

Les voitures hybrides électriques demeurent le deuxième choix préféré, avec une part de marché de 24% et une croissance de 29% au sein de l’UE. En France, la croissance est encore plus marquée, à +38,7%. Les voitures hybrides rechargeables connaissent une croissance plus modeste de 5,5% en août, même si certains marchés, comme la France (+40,5%) et les Pays-Bas (+44,7%), montrent d’excellentes performances.

Le déclin du diesel et l’essence

Bien que les voitures à essence demeurent populaires, leur part de marché est en baisse, passant de 38,7% à 32,7%. La croissance est légère, à 2,1%, stimulée par des augmentations en Italie (+25,3%) et en France (+21,5%). En revanche, le diesel poursuit son déclin avec une diminution de 6%. Malgré une légère croissance en Allemagne (+9,2%), la part de marché du diesel a chuté à 12,5%, contre 16,1% en août de l’année précédente.

La performance du marché automobile de l’UE en août 2023 souligne une transition importante vers des options plus écologiques. Cette tendance confirme l’urgence et la viabilité de la transition vers des véhicules plus respectueux de l’environnement. Avec un engouement croissant pour les voitures électriques et hybrides, le défi désormais est de maintenir cette dynamique tout en abordant les défis infrastructurels et écologiques qui en découlent.