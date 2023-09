Tim Burton n’a pas aimé voir ses personnages dans The Flash

Impossible de ne pas penser à Tim Burton quand on évoque l’historique cinématographique de Batman. De même, il est très difficile pour les fans d’oublier que nous avons failli avoir droit à Nicolas Cage en Superman dans Superman Lives, projet que le réalisateur n’a pas pu concrétiser. Dans une interview avec le British Film Institute, Burton le confirme : lui-même s’en souvient encore, et pour un bon moment.

« Quand vous travaillez aussi longtemps sur un projet et qu’il n’aboutit pas, ça vous affecte pour le reste de votre vie », affirme-t-il ainsi. Et The Flash, blockbuster DC de cet été, l’a quelque peu forcé à y repenser. Non content d’y voir son Batman en Michael Keaton, on peut également apercevoir son Superman avorté. « Ils peuvent prendre ce que vous avez fait, Batman ou quoi que ce soit d’autre, et culturellement se l’approprier de la mauvaise façon, ou peu importe comment vous voulez appeler ça », ajoute-t-il. De plus, Burton déclare que l’IA est une des raisons pour lesquelles il a définitivement fini de travailler avec le studio. Et pour cause, entre la grève des auteurs et la zone juridique très grise de l’utilisation de l’IA, on peut comprendre son inquiétude.