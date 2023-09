Une offre à 10 milliards de dollars pour racheter ABC à Disney

Byron Allen, comédien et grand nom dans le monde des médias, viendrait de faire une offre à 10 milliards de dollars pour racheter à Disney un package bien complet. ABC, FX, National Geographic, et certaines chaînes locales seraient concernées. D’après Bloomberg, il ne s’agit que d’une « offre préliminaire », susceptible de changer.

Même si Disney a affirmé plus tôt rester « ouvert à une variété d’options » en ce qui concerne ses affaires, la firme n’a pas encore officiellement répondu à la proposition. Mais il n’est pas fou de se dire que l’entreprise considèrera au vu des événements récents. En effet, le géant du divertissement vient de prendre des mesures drastiques pour maximiser les profits, entre licenciements de masse et restructurations. De plus, l’entreprise réfléchirait depuis la bouleversement que fut le covid à revendre certaines de ses acquisitions dans le domaine télévisé. Si tout n’est encore que pure spéculation, on devrait avoir plus de précisions très vite : Byron Allen sera présent à la conférence Code le 26 septembre. Qui sait, peut-être même que d’ici là, Disney aura commenté ou répondu à l’offre du magnat des médias.