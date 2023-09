X (Twitter) retire le statut vérifié d’un syndicat après un appel à la grève

Jeudi dernier, pas moins de 13.000 travailleurs des Big Three (Ford, General Motors et Stellantis) ont suivi l’appel à la grève de UAW (United Auto Workers) aux Etats-Unis après l’échec des négociations avec les entreprises. Et à la grande surprise du syndicat, dès vendredi matin, la page UAW avait perdu son statut vérifié sur X (Twitter).

D’après les analystes de The Intercept, l’augmentation des salaires des employés syndiqués finit toujours par suivre chez ceux qui ne le sont pas. Comme ceux, vous l’aurez deviné, de Tesla. Couplé au caractère impulsif d’Elon Musk, on peut voir là un début d’explication à sa décision de retirer la pastille « vérifié ». Ce retrait aurait donc eu pour but d’empêcher la communication du syndicat d’atteindre son efficacité maximale. Cependant, dès le vendredi après-midi, la page UAW avait retrouvé son statut « vérifié ».

Notons que Musk avait déjà perdu un procès cette année, également lié à sa terreur des syndicats. Il avait ainsi été contraint de supprimer un tweet qui menaçait clairement les salariés Tesla tentant de se syndiquer. De quoi en ajouter à l’historique pour le moins tumultueux de la firme. L’entreprise agit en effet régulièrement à l’encontre des lois de protection des travailleurs.