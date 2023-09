Amnesia : The Bunker se paie un nouveau mode de difficulté pour Halloween

Après des années d’attentes, Frictional Games revenait en juin avec Amnesia : The Bunker, dernier opus de la célèbre série de jeux d’horreur. Et si le studio a réussi à renouveler le gameplay avec une nouvelle approche, le développeur n’a pas fini de travailler dessus. D’ici peu, un nouveau mode de difficulté fera son apparition bien dans le thème de la Grande Guerre : shell shocked.

C’est Fredrik Olson, creative lead des studios, qui en a fait l’annonce sur Twitter. La 6ème mise à jour du jeu apporte donc son lot de nouveautés, mais surtout une difficulté accrue. On remarque par exemple dans la vidéo que le bureau, seul refuge du joueur dans le jeu, a désormais une porte en bois, et non la fermeture en métal habituelle. Ce qui laisse supposer qu’on ne sera à aucun moment en sécurité lors des parties à venir. De même, impossible d’accéder au pistolet dès le début. Il sera rangé dans un casier pour lequel il faudra trouver un code. De plus on nous promet plus d’aléatoire dans « l’emplacement des cadavres, dog tags et rats de bunker ». Enfin, aller dans le menu ne mettra plus le jeu en pause. De quoi ravir et terrifier les aficionados du genre.

Halloween Update – Feature #6

There will be no time to rest in the upcoming Shell shocked mode! You snooze – you lose! 😴#amnesiathebunker pic.twitter.com/f2QmCnYpbX — Fredrik Olsson (@LosFreddos) September 14, 2023

Aucune date précise n’a été communiquée pour cette mise à jour. Cependant, le timing de l’annonce et Halloween qui approchent à grands pas suggèrent une arrivée pour la fin du mois d’octobre.