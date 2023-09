Motocompacto : Honda présente son nouveau e-Scooter ultra compact et pliable

Honda vient de dévoiler un nouveau scooter électrique : le Motocompacto affiche des formes douces et une esthétique générale largement inspiré du Motocompo que la société a commercialisé au début des années 1980. Ce dernier fonctionnait bien sûr avec un moteur thermique de 50 cm3.

Le Motocompacto de 2023 affiche quant à lui des courbes plus sobres et vaguement rétro-futuristes, des courbes imaginées par les ingénieurs et designers des division Honda situées en Ohio et en Californie. Mieux encore, l’engin est pliable, le guidon, la selle et la roue arrière pouvant se ranger dans le corps rectangulaire. Le mini-véhicule affiche une autonomie de 20 km, sa batterie étant capable de se charger en 3 h1/2 sur une prise électrique standard. La vitesse de pointe de l’engin est de 24 km/h, et bien entendu, une app mobile permet de synchroniser le Motocompacto avec le smartphone. Cette app dédiée permet de paramétrer l’éclairage, les modes de conduite, etc.

Le prix semble à priori très raisonnable : le Motocompacto sera en effet disponible à la vente au mois de novembre prochain à 995 dollars, uniquement chez les concessionnaires Honda et Acura (car non, il ne s’agit pas d’un concept !). Reste encore à voir si cet étrange véhicule « du dernier kilomètre » trouvera son chemin jusqu’en France, ce qui est loin d’être sûr pour le moment…