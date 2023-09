Hayao Miyazaki (Princesse Mononoké) travaille déjà sur son prochain film (pas de retraite alors ?)

Finalement, Le Garçon et le héron ne sera pas le dernier film du génial Hayao Miyazaki. Le créateur de Princesse Mononoké, Le voyage de Chihiro, Le Château dans le ciel, Porco Rosso, Mon voisin Totoro et de bien d’autres chefs d’oeuvres aurait décidé de ne pas raccrocher les crayons, alors même qu’il avait annoncé sa retraite l’an dernier. Junichi Nishioka, le vice-directeur de Ghibli, a en effet confirmé lors du Festival de Toronto (où Le Garçon et le héron est programmé) que le vieux maitre travaille déjà sur un nouveau projet de film : « Certains disent qu’il s’agit peut-être de son dernier film, mais ce n’est pas comme cela qu’il (Miyazaki, Ndlr) voit les choses. Il peaufine actuellement certaines idées pour un nouveau film. Il vient à son bureau tous les jours et il fait ça. Cette fois, il n’annoncera pas de retraite. Il continue à travailler comme il l’a toujours fait”.

Voilà qui a le mérite d’être clair, même si l’on se doutait un peu que l’imagination extraordinaire de Miyazaki, prince des enchanteurs de notre monde trop souvent terne et triste, ne laisserait pas en paix le génial créateur. Espérons juste désormais qu’un grand festival ou qu’une grande cérémonie de prix honore Le Garçon et le héron dans les catégories reines, car s’il y a bien un scandale du cinéma moderne, c’est de ne pas avoir récompensé, autrement que par des trophées « hommages pour l’oeuvre », les films de l’un des plus grands réalisateurs actuels. Pour rappel, seul Le Voyage de Chihiro a obtenu un prix dans les catégories reines, soit l’Ours d’Or en 2001.

La Garçon et le Héron sortira en salles en France le 1er novembre prochain.