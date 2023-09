L’US Air Force installera son premier microréacteur nucléaire dans une base de l’Alaska

Après la phase d’expérimentation puis de prototypage, place au monde réel : la base aérienne d’Eielson de l’US Air Force (en Alaska) accueillera d’ici quelques années un microréacteur nucléaire, le tout premier de l’armée américaine. Plus impressionnant encore, il n’aura fallu que 7 ans pour passer du lancement d’un projet de microréacteur à sa concrétisation effective. A terme, chaque microréacteur pourra être déplacé (40 tonnes tout de même) et fournira une puissance électrique de 1 à 5 mégawatts. Plusieurs de ces microréacteurs seront déployés dans les différentes bases militaires américaines situées à l’étranger ou aux Etats-Unis.

Le microréacteur de la base de l’Alaska a une double particularité : il n’est pas mobile, et sa puissance peut grimper à 10 mégawatts afin d’assurer une capacité en énergie pendant plusieurs décennies. La mise en service du microréacteur est prévue en 2027, soit 7 ans après l’annonce du projet. Tout s’est accéléré au mois d’août, après que l’US Air Force ait singé un contrat avec la société Oklo pour la conception d’un microréacteur puissant et rapidement exploitable. Les premiers microréacteurs nucléaires mobiles seront disponibles quant à eux quelques années plus tard encore (sans doute vers 2030).

Au delà de l’utilisation par l’armée, les microréacteurs nucléaires seront sans doute l’une des solutions aux besoins énergétiques de demain, sachant qu’à l’instar des grosses centrales nucléaires, ils produisent de l’énergie décarbonée, si l’on met de côté bien sûr la pollution engendrée lors de leur production (mais les éoliennes aussi ont une lourde empreinte carbone à la fabrication). En France, un projet de minicentrales nucléaires a été lancé en 2021, mais l’objectif affiché (délivrer une centaine de MWe par mini centrale) interdit d’envisager la moindre mise en service avant 2040 ou 2050 (au moins).