Puces électroniques : GlobalFoundries inaugure une usine à 4 milliards de dollars

GlobalFoundries, spécialiste des puces électroniques, a inauguré à Singapour une usine de fabrication de 4 milliards de dollars, toujours en quête d’autonomie sur un marché marqué par les tensions d’approvisionnement.

Importante usine pour GlobalFoundries

La nouvelle usine produira 450 000 plaques de semi-conducteurs par an avant d’atteindre sa pleine capacité d’ici 2025/2026, avec une production annuelle de 1,5 million de plaques, a déclaré le responsable du groupe pour Singapour, Tan Yew Kong.

« Les tendances clés de notre industrie — numérisation, connectivité, cloud — vont dans le sens d’une accélération vers un monde plus connecté et centré sur la donnée », a déclaré le patron de GlobalFoundries Thomas Caulfield, lors de l’inauguration. « Cela démontre à quel point notre secteur est central et vital pour l’économie mondiale et comment les semi-conducteurs » sont présents à tous les niveaux du quotidien, a-t-il poursuivi en estimant qu’en dépit des vents contraires, ce secteur devrait doubler dans les dix ans à venir avec pour catalyseur l’intelligence artificielle.

L’usine singapourienne de 23 000 m2, dont la construction a débuté en 2021, viendra s’ajouter aux implantations du groupe en Europe et aux États-Unis. Les usines de production de semi-conducteurs demandent des investissements colossaux, du fait en particulier de la finesse de gravure des composants qui nécessite la mise en place de procédés de fabrication extrêmement sophistiqués.

Des difficultés depuis le Covid-19

Le secteur est toujours en train de chercher à retrouver son équilibre mis à mal par la pandémie du Covid-19 qui a paralysé les chaînes d’approvisionnement en Asie, par l’inflation et les tensions géopolitiques qui pèsent sur les économies mondiales. La demande particulièrement importante du secteur automobile accroît la pression sur la production des puces utilisées massivement dans les smartphones et les appareils électroniques. Toutefois les experts du secteur estiment qu’un redressement est en vue.

Une baisse de 10,3% est ainsi attendue cette année avant un rebond de 11,8% en 2024, selon le World Semiconductor Trade Statistics, un regroupement d’entreprises du secteur. Au niveau mondial, Singapour abrite plusieurs grands fabricants de semi-conducteurs et assure 11% de la production.