Meta ajoute de nouvelles options de customisation pour ses avatars VR

Il était temps. Meta ajoute de nouvelle options de customisation pour ses avatars VR. Avec la mise à jour v57, il sera désormais possible d’ « affiner des éléments tels que la couleur de vos cheveux et de vos sourcils, ajuster plus précisément votre teint, ajouter du maquillage et de la peinture pour le visage, et faire en sorte que votre personnage VR reflète mieux la façon dont vous vous voyez IRL », précise Meta sur sa page de blog. De fait, l’unique screenshot de cette mise à jour bienvenue dévoile un système de sélection des couleurs très progressif pour les teintes des cheveux ou de la peau. C’est peu dire que les avatars de Meta ont considérablement progressé au fil des mises à jour, et même si l’on est encore loin des trailers avec des personnages façon « Pixar », ces derniers ne ressemblent plus vraiment aux hommes-troncs très grossièrement modélisés des premières versions.

Pour rappel, Meta tiendra sa conférence Meta Connect le 27 septembre prochain. Il y sera question bien sûr du Meta Quest 3 (qui sera commericalisé peu après la keynote) mais l’on y verra aussi probablement certains éléments des prochaines versions de l’OS de Meta qui bénéficie il est vrai de mises à jour très régulières.