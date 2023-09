Surface Duo : Microsoft arrête les frais et ne proposera plus de mises à jour

Après l’arrêt de production du modèle d’entrée de gamme, Microsoft confirme que le Surface Duo premier du nom ne recevra plus de mises à jour officielles. Cette décision semble sonner le glas du smartphone pliable de Microsoft, 4 ans après son lancement commercial. Du reste, les équipes du Surface Duo ont été réparties sur d’autres divisions de la firme de Redmond, ce qui signifie que Microsoft n’a aucunement l’intention de préparer un Surface Duo 3.

Le Surface Duo démontrait pourtant le savoir faire de Microsoft dans le secteur mobile : 2 écrans OLED, un processeur Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage, une batterie de 3577 mAh et à peine 1 cm d’épaisseur une fois plié, le Surface Duo est incontestablement une belle pièce technologique… qui n’aura pas résisté à l’arrivée des smartphones à écran pliable. Le prix élevé (1400 dollars), l’absence de 5G ou de bloc photo conséquent ainsi que quelques soucis de finition auront fini par marginaliser cet appareil face à une concurrence beaucoup plus dynamique. Le Surface Duo 2 suivra bientôt son prédécesseur dans les limbes : Microsoft a prévu d’arrêter le support de l’appareil le 24 octobre 2024.