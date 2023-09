51 % des jeunes femmes américaines préfèrent TikTok plutôt que Google pour la recherche

La popularité de TikTok s’intensifie, surtout parmi la génération Z, selon deux enquêtes distinctes menées par Her Campus Media. Bien que Google reste le géant de la recherche sur le web, avec une domination de 77,5% aux États-Unis et 83,5% à l’échelle mondiale, TikTok s’impose comme une menace croissante. Un constat que Google lui-même ne peut ignorer.

Une majorité de jeunes, en particulier aux États-Unis et en France, se tournent vers TikTok pour leurs besoins en informations et en recherche. Selon les enquêtes, 74% de la génération Z utilise la fonction de recherche de TikTok et 51% la préfèrent même à Google. Trois raisons principales sont évoquées : le format vidéo des résultats, l’authenticité et la pertinence des réponses, ainsi que leur personnalisation.

L’impact de TikTok sur les décisions d’achat

L’impact de TikTok sur les décisions d’achat est tout aussi impressionnant. Presque trois utilisateurs de la génération Z sur quatre ont effectué un achat influencé par une vidéo TikTok, une tendance alimentée par le hashtag viral #TikTokMadeMeBuyIt, qui a accumulé plus de 12,4 milliards de vues. Ce chiffre indique une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente.

Concernant les décisions d’achat, TikTok dépasse d’autres plateformes en influençant 62% des utilisateurs de la génération Z, ce qui a des implications significatives pour les marques qui cherchent à atteindre ce groupe démographique. La confiance dans les influenceurs et les marques dépasse même celle placée dans la famille et les amis pour des recommandations de produits, avec des taux de confiance atteignant respectivement 70% et 62%.

Face à la montée de TikTok, même Meta (anciennement Facebook), qui a réussi à populariser les Reels sur Instagram, n’arrive pas à égaler le pouvoir d’attraction de la plateforme chinoise en matière de contenu vidéo. En effet, 76% des jeunes préfèrent visionner des vidéos sur TikTok contre seulement 16% sur Instagram.

Les défis pour Google et l’industrie : réponses à la montée de TikTok

Alors que la concurrence s’intensifie, non seulement les géants de la recherche comme Google mais aussi d’autres secteurs comme l’industrie musicale sont confrontés aux défis posés par la montée en puissance de TikTok. Google explore diverses stratégies, notamment le déploiement de nouvelles technologies comme les chatbots et les vidéos courtes sur YouTube, pour maintenir son attrait auprès de la jeune génération.

En somme, TikTok ne représente pas seulement un concurrent pour les moteurs de recherche traditionnels; son influence s’étend bien au-delà, remodelant l’écosystème numérique en influençant la manière dont la génération Z découvre les produits, consomme du contenu et même écoute de la musique. Les marques et les moteurs de recherche devront adapter leurs stratégies en conséquence pour rester pertinents dans cette nouvelle ère digitale.