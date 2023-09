Google est visé par une action de groupe pour des pratiques anticoncurrentielles

Google est ciblé par une action de groupe au Royaume-Uni, accusé de pratiques anticoncurrentielles et d’abus de position dominante en lien avec son moteur de recherche.

« Google utilise sa position dominante pour augmenter les prix payés par les annonceurs pour améliorer leur positionnement sur les pages de recherches Google (…) Ces prix élevés sont systématiquement répercutés sur les consommateurs, qui doivent payer des prix plus élevés pour les biens et services qu’ils achètent », estime le cabinet d’avocat Hausfeld & Co dans un communiqué.

Selon lui, si la justice va dans ce sens, Google pourrait avoir à indemniser à hauteur de 7 milliards de livres (8,1 milliards d’euros) l’ensemble des consommateurs au Royaume-Uni ayant subi ces hausses de prix en réalisant des achats de biens ou services vendus par une entreprise utilisant les services de publicité de Google.

La procédure lancée auprès du Competition Appeal Tribunal, chargé des affaires en lien avec la concurrence, n’en est qu’à un stade très préliminaire et le tribunal peut notamment rejeter la plainte.

« Malgré des décisions de justice au plus haut niveau en Europe et des plaintes aux États-Unis, Google continue de truquer le marché de la recherche (sur internet) afin de pouvoir faire payer davantage les annonceurs », a accusé Nikki Stopford, défenseure de longue date des droits des consommateurs au Royaume-Uni et qui souhaite mener cette action en justice au nom des consommateurs britanniques concernés.

La plainte vise aussi les relations commerciales entre Google et Apple qui permettent au moteur de recherche de Google d’être installé par défaut sur les iPhone.