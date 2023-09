La série One Piece bat déjà tous les records sur Netflix

Malgré des critiques globalement très mitigées, la série One Piece, adaptée du manga éponyme, réalise un énorme carton sur Netflix. A peine quelques jours après sa disponibilité, One Piece a ainsi éclipsé les poids lourds que sont Stranger Things (saison 4) et Mercredi, ce qui n’est pas rien. La série s’est même classée en tête des audiences Netflix dans pas moins de 84 pays (dont la France) ! Un raz de marée pour les pirates !



La popularité du manga était telle qu’un échec semblait de toute façon improbable (même avec des critiques pas folichonnes). Matt Owens et Steven Maeda ont donc réussi leur pari, même si la transposition du manga en live action a parfois de quoi faire tiquer. Reste que le casting, qui semble souvent habillé de cosplays, fait tout ce qu’il peut pour être crédible, à l’image d’Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami) ou bien encore Taz Skylar (Sanji).

Face à un succès aussi massif, Netflix serait bien décidé à livrer une saison 2 dès l’an prochain. Après les échecs des précédentes adaptations live action de mangas/animes (Cow-boy Bebop notamment), la firme au N rouge semble enfin avoir trouvé la bonne recette…