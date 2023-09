Batou aussi a droit à sa journée spéciale. Batman, sans doute le super-héros le plus emblématique de l’écurie Warner/DC, sera bientôt célébré lors du Batman Day. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y aura aussi des évènements dédiés en France, et plus précisément à Paris ! Le 16 septembre prochain donc, à la Villette (pardon, Boom Boom Villette), les fans de l’homme chauve-souris pourront profiter d’un grand choix d’exposants et de activités. Il y aura bien sûr le traditionnel concours de cosplay, une exposition de figurines baptisée « Toy Photo French Force”, des conférences (!!) et même des illustrateurs de renom. Et puisque l’on parle d’illustrateurs, le 16 septembre toujours, Urban Comics proposera des offres promos sur les Comics Batman, soit un tome spécial Batman Noir et Blanc offert deux comics Batman achetés.

Deux salles d’escape game sur le thème de Batman seront aussi proposées (dont une dans la Batcave), et au Grand Rex, ce sera un véritable marathon de films avec les projections successives de Batman, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, The Batman, et Joker (soit 11 heures à tenir tout de même). Les plus pressés ppourront bénéficier d’un coupe file grâce à un pass VIP de 100 euros. Ce dernier permet aussi d’accéder à une mezzanine privée, et une coupe de champagne. Tout de même !