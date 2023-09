Godzilla Minus One : première bande-annonce pour le retour du Godzilla 100% japonais

Emblème de la culture populaire du Japon, Godzilla a depuis quelques années été récupéré par Hollywood et la grosse machinerie américaine. Dans ce contexte, la première bande-annonce de Godzilla Minus One est un vrai évènement car il s’agit cette fois du retour d’un Godzilla 100% japonais, 7 ans après le superbe Shin Godzilla.

Produit par le légendaire studio Toho et réalisé par Takashi Yamazaki, ce Godzilla Minus One s’annonce véritablement dantesque. Le film place son action quelques années après la second guerre mondiale, alors qu’il ne reste presque plus rien du Japon. Loin des versions américaines, ce Godzilla renoue avec le design rétro des premiers films, lorsque le monstre était en fait un acteur habillé d’un costume, mais ici dans une version hyper réaliste et tout en 3D. Les effets spéciaux sont impressionnants, et comme toujours, les scènes de destruction massives touchent directement au coeur lorsqu’il s’agit de la production cinématographique d’un pays touché dans le passé par deux bombes nucléaires.

Godzilla Minus One sera visible dans les salles japonaises le 3 novembre prochain, avant donc une sortie aux Etats-Unis fixée au 1er décembre. La suite du film, Godzilla x Kong : The New Empire, est déjà programmée pour le 15 mars 2024.