Lenovo dévoile des lunettes micro-OLED pour le jeu vidéo, qui simulent un écran géant

Conjointement à la présentation de sa console PC portable Legion Go, Lenovo a profité de sa conférence de l‘IFA 2023 pour dévoiler un accessoire nettement plus inattendu, les Legion Glasses (littéralement « Lunettes Legion »). Ces dernières sont en fait un accessoire dédié pour le PC ou la console portable Legion Go, et permettent de virtualiser un écran gaming géant en FULL HD ( 1,920 x 1,080 par œil) et dans une qualité d’affichage sans doute plus qu’excellente puisque la technologie d’écran retenue est le micro-OLED, soit les mêmes types d’écrans que ceux de l’Apple Vision Pro (mais avec une définition bien moindre que le casque XR d’Apple). Le taux de rafraichissement de ces écrans est de 60 Hz, ce qui devrait suffire à garantir une certaine fluidité.

Les Legion Glasses seront disponibles à la vente en même temps que la Legion GO, soit au mois d’octobre prochain, à un prix qui devrait avoisiner les 329 dollars, ce qui semble à priori extrêmement compétitif pour un accessoire équipé de dalles Micro-OLED. Ce prix bas suffira t-il à convaincre les joueurs d’utiliser cet écran géant virtuel ? Le gamer étant assez conservateur par nature, on ne prendra pas de pari là dessus…