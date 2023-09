Windows 11 : la sauvegarde auto pour le Bloc-notes et un meilleur outil de capture d’écran sont en test

Microsoft propose depuis peu une nouvelle version test de Windows 11 avec notamment des améliorations pour le Bloc-notes, l’application de base pour prendre des notes, et pour l’outil de capture d’écran.

Le Bloc-notes de Windows 11 va ajouter la sauvegarde automatique. Microsoft explique :

Avec cette mise à jour, le Bloc-notes commencera à enregistrer automatiquement l’état de votre session, ce qui vous permettra de fermer le Bloc-notes sans interruption des boîtes de dialogue et de reprendre votre travail là où vous l’avez laissé lorsque vous revenez. Le Bloc-notes restaurera automatiquement les onglets précédemment ouverts ainsi que le contenu et les modifications non sauvegardés de ces onglets. L’état de session sauvegardé n’a cependant aucun impact sur vos fichiers, et vous pouvez toujours choisir d’enregistrer ou de supprimer les modifications non sauvegardées apportées aux fichiers chaque fois que vous fermez un onglet.