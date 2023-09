YouTube : les Shorts font du mal aux vidéos standards selon plusieurs employés

YouTube a pendant été longtemps la plateforme par excellence pour mettre en ligne des vidéos, avec une durée pouvant être importante. Mais d’autres concurrents ont vu le jour, dont les réseaux sociaux comme TikTok où tout va très vite et où les formats courts sont privilégiés. YouTube s’y est mis avec les Shorts, mais des employés craignent de l’impact sur les vidéos standards.

Selon le Financial Times, plusieurs employés de YouTube présents depuis un moment maintenant dans la société sont inquiets des Shorts, à savoir les vidéos verticales courtes. Elles sont de plus en plus nombreuses, ce qui a naturellement un impact sur les vidéos standards plus longues puisque les créateurs passent moins de temps à avoir des contenus « longs ». Qui plus est, les recettes publicitaires de YouTube, bien qu’elles se soient récemment améliorées, étaient en baisse d’une année sur l’autre depuis trois trimestres consécutifs.

YouTube n’a pas encore trouvé le moyen de tirer davantage d’argent de la publicité des Shorts. Son contenu avec le format long lui permet d’afficher plus de publicités par vidéo, mais comme le contenu court format prend progressivement le dessus, les créateurs de contenus eux-mêmes mettent moins de vidéos longues.

Malgré la crainte de plusieurs employés, YouTube est plus que confiant avec les Shorts. Le nombre de vues quotidiennes a augmenté de 67% en un an. Aussi, plusieurs initiatives voient le jour.