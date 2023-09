Tesla dévoile la nouvelle version de sa Model 3

La Tesla Model 3 « Hihgland » est enfin de sortie. La nouvelle berline du géant américain de la VE ne présente pas beaucoup d’évolutions par rapport à son prédécesseur, hormis quelques détails esthétiques. La Model 3 cuvée 2023 affiche une face avant plus sobre et « racée » et des feux arrière avec une forme légèrement différente. L’habitacle de la Model 3 accueille un écran tactile de 15,4 pouces avec une résolution améliorée ainsi qu’un système son bien plus performant (9 haut-parleurs sur le modèle de base et 17 haut-parleurs sur la variante Grande Autonomie). Tesla promet une qualité de fabrication et un niveau de finition revus à la hausse, ce qui est la moindre des choses pour le successeur d’un véhicule proposé à la vente depuis 5 ans.

L’autonomie du modèle standard est de 544 (ou 514 km avec les jantes optionnelles de 19 pouces), mais l’on ne sait encore rien des caractéristiques réelles de la batterie. Le Model 3 Grande Autonomie grimpe quant à lui à 678 kilomètres d’autonomie (629 km avec les jantes optionnelles de 19 pouces). Le poids des deux véhicules est similaire, soit 1765 kg pour le modèle de base et l1828 kg pour la Model 3 Grande Autonomie. C’est globalement nettement moins lourd que la concurrence dans la même gamme de véhicule. Les performances sont là, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes à peine, et une vitesse de pointe de 201 km/h.

Le prix de base de la Model 3 2023 est de 42 990 euros, la Model 3 Grande Autonomie étant proposée à 50 999 euros. Les livraisons devraient démarrer dès le mois d’octobre.